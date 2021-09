Shakhtar Donetsk-Inter, l’annuncio di De Zerbi suscita ricordi dolci

Domani si giocherà Shakhtar Donetsk-Inter (ore 18.45), seconda giornata dei gironi di Champions League. De Zerbi, allenatore degli ucraini, annuncia già uno dei titolari, scatenando dolci ricordi nei nerazzurri.

NEMICO INVALICABILE – Il doppio confronto tra Inter e Shakhtar Donetsk della scorsa edizione di Champions League è ancora amaramente vivo nei ricordi dei tifosi nerazzurri. Un duplice 0-0 che di fatto decretò l’eliminazione ai gironi. E a giocare un ruolo chiave nel tenere inviolata la porta ucraina fu Anatoliy Trubin. Tra andata e ritorno il portiere classe 2001 si superò in più di un’occasione, sventando ogni tentativo dell’Inter. E qui arriva la prima buona notizia per l’Inter: domani Trubin non scenderà in campo, a dichiararlo è il neo-allenatore Roberto De Zerbi (vedi parole). Al suo posto, a difendere i pali di Kiev, vi sarà Andriy Pyatov, che i giocatori di Simone Inzaghi ricordano bene.

Con Pyatov la mente va ad un dolce Shakhtar Donetsk-Inter

RICORDI DORATI – Pyatov è un portiere nettamente differente da Trubin. Sia per una questione anagrafica (è un classe 1984, come Samir Handanovic), sia per la reattività tra i pali, decisamente inferiore. E i giocatori dell’Inter lo ricordano bene, dicevamo, perché incrociarono proprio Pyatov nella semifinale di Europa League 2019/20 contro lo Shakhtar Donetsk. In quell’occasione i nerazzurri rifilarono 5 reti agli ucraini, con il portiere non irreprensibile in nessuno dei gol. A partire dall’1-0 di Lautaro Martinez (in un’azione simile a quella di sabato con l’Atalanta), ma soprattutto nel 2-0 di Danilo D’Ambrosio e nel 3-0 – ancora – del Toro. Poiché Pyatov non è stato tra i migliori (eufemismo) neanche alla prima di questa Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, i nerazzurri possono ben sperare in vista di domani.