Shakhtar Donetsk-Inter: l’allenamento degli ucraini con 5 assenti

Condividi questo articolo

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk-Inter di domani sarà già uno snodo cruciale per la Champions League dei nerazzurri. Gli avversari ucraini hanno svolto questa mattina l’allenamento della vigilia

Mattinata di allenamento in casa Shakhtar Donetsk alla vigilia della sfida di domani contro l’Inter valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Castro, reduce dalla clamorosa vittoria in casa del Real Madrid nella prima giornata, si prepara ad affrontare i nerazzurri di Antonio Conte. Stando a quanto riportato sul suo sito ufficiale lo Shakhtar Donetsk ha svolto questa mattina una seduta di allenamento con riscaldamento ed esercizi tattici. Assenti cinque giocatori, Ismaily, Konoplyanka, Kryvtsov. Junior Moaes e Fernando.

fonte: shakhtar.com