Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi chiede equilibrio alla squadra – CdS

Inzaghi in vista di Shakhtar Donetsk-Inter chiede equilibrio alla squadra. La partita sarà a detta sua importante ma non decisiva.

EQUILIBRIO – Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi chiede equilibrio ma senza abbandonare la strada “giochista” appena imboccata. Non è un caso, insomma, che le partite più complicate finora siano state quelle con Verona, Fiorentina e Atalanta: tutte pressavano alto e l’Inter, per alcuni tratti di partita, ha fatto fatica a costruire da dietro. E l’effetto è stato che i nerazzurri si sono ritrovati in svantaggio. Contro il Real Madrid tante occasioni, ma altrettanti sprechi, con il risultato di una sconfitta beffarda nel finale. Così, ora con lo Shakthar Donetsk, caduto a sua volta e a sorpresa dallo Sheriff, è vietato sbagliare nuovamente. In Europa l’Inter deve per forza alzare il suo rendimento per puntare alla qualificazione alla seconda fase. Dal ritorno in Champions, infatti, ha disputato 19 gare nella competizione più importante e ne ha vinte soltanto cinque.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno