Shakhtar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali! Eriksen fuori, cambi in fascia

Shakhtar Donetsk-Inter

Shakhtar Donetsk-Inter in campo alle ore 18.55: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della seconda giornata di Champions League. Conte rilancia Hakimi e Barella, in panchina e subentrati col Genoa, mentre Eriksen è di nuovo fuori dall’undici titolare. C’è Young dal 1′ per Perisic. Poche sorprese negli ucraini, in panchina i veterani Pyatov e Stepanenko.



SHAKHTAR DONETSK-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

FORMAZIONE SHAKHTAR DONETSK



SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 81 Trubin; 2 Dodò, 5 Khocholava, 77 Bondar, 15 Korniienko; 27 Maycon, 8 Marcos Antonio; 14 Teté, 11 Marlos (C), 19 Solomon; 9 Dentinho.

A disposizione: 1 Shevchenko, 30 Pyatov, 6 Stepanenko, 7 Taison, 21 Alan Patrick, 22 Matviyenko, 23 Vakula, 28 Marquinhos Cipriano, 49 Vitao, 50 Bolbat, 59 V’Yunnik, 61 Sudakov.

Allenatore: Luis Castro

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 46 Vezzoni, 50 Bonfanti, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Shakhtar Donetsk-Inter si gioca per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League, calcio d’inizio alle 18.55 al NSK Olimpiyskyi di Kiev.