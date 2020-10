Shakhtar Donetsk-Inter, possibile esperimento a sinistra. O Young dal 1′?

Condividi questo articolo

Ashley Young

In Shakhtar Donetsk-Inter (domani alle 18.55) i nerazzurri torneranno ad avere un organico quasi completo. Domani sera rientrerà ufficialmente a disposizione di Conte anche Ashley Young, finalmente negativo al COVID-19. Chances da titolare per lui?

SINISTRA VIVA – In Shakhtar Donetsk-Inter riprenderà vita la fascia mancina dei nerazzurri. Antonio Conte avrà finalmente modo di far rifiatare Ivan Perisic, chiamato sin qui a fare gli straordinari. Il croato è sempre sceso in campo finora, in tutte le sei gare stagionali: in cinque di queste, è partito titolare. Probabile quindi che domani Conte scelga di far riposare l’ex Bayern Monaco. E per decidere chi schierare al suo posto il tecnico avrà – finalmente – l’imbarazzo della scelta.

CORSIA INGLESE – Il primo candidato a raccogliere l’eredità di Perisic è Ashley Young. Il britannico è di nuovo negativo al COVID-19 (vedi articolo), e quindi sarà di nuovo a disposizione dell’Inter. Finora in stagione ha solo tre presenze, ma la prima alternativa per le corsie laterali è lui. Da non sottovalutare tuttavia una candidatura di Matteo Darmian (ex compagno di Young anche al Manchester United) a sinistra, dopo le buone prove contro Borussia Monchengladbach e Genoa.

ESPERIMENTO – Infatti, terza e ultima opzione per il ruolo di esterno sinistro in Shakhtar Donetsk-Inter è Aleksandar Kolarov. Nelle ultime due gare, nei minuti finali, il serbo è stato alzato nella sua posizione naturale, grazie anche al rientro in difesa di Alessandro Bastoni. Torna finalmente l’abbondanza, che permetterà a Conte di compiere scelte più ragionate e ponderate.