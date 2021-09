Shakhtar Donetsk-Inter, Dumfries scalpita. Calhanoglu ancora in vantaggio – CdS

Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi lancia Dumfries dal 1′. Secondo il Corriere dello Sport, Calhanoglu è ancora in vantaggio rispetto Vecino.

LE ULTIME – Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi ha recuperato sia Correa sia Vidal, che sono volati a Kiev insieme al resto del gruppo. Ovviamente si accomoderanno in panchina. Ma è l’argentino che ha più possibilità di giocare uno spezzone. Il cileno, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo giusto ieri. I dubbi sono un paio: sulla fascia destra e a centrocampo. Stavolta dovrebbe spuntarla Dumfries rispetto a Darmian: per l’olandese di tratterebbe della seconda gara da titolare dopo quella con il Bologna. In mediana, invece, Calhanoglu resta ancora in vantaggio su Vecino. Ma è chiaro che dal turco si attende una prestazione importante dopo qualche ombra di troppo nelle ultime uscite.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno