Shakhtar Donetsk-Inter, Correa recuperato: pronto per uno spezzone – CdS

Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi per la sfida di questa sera recupera Correa e Vidal. L’argentino, però, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe giocare uno spezzone di partita.

RECUPERATO – In Shakhtar Donetsk-Inter, Simone Inzaghi potrà contare anche su Joaquin Correa (oltre che Arturo Vidal). Come sottolineato dal quotidiano romano, sia Correa che Vidal sono volati a Kiev insieme alla squadra, e ovviamente si accomoderanno in panchina. L’argentino, però, ha più possibilità di entrare a partita in corso e giocare uno spezzone, così da mettere minuti nelle gambe e dare una mano alla squadra.

