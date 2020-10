Shakhtar Donetsk-Inter, Conte con Hakimi dal 1′. Cambio sulla trequarti

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Shakhtar Donetsk-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.55, valida per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Conte ritrova Young e Hakimi ma deve ancora rinunciare a Sensi e Sanchez (vedi articolo). Barella torna in campo dal 1′

DISPONIBILI E NON – Shakhtar Donetsk-Inter è una sfida delicata per gli equilibri del Gruppo B che attualmente vede proprio gli ucraini in testa. I nerazzurri, dopo il pari con il Borussia Monchengladbach, hanno assoluto bisogno di vincere per poter aumentare le chance qualificazione. Antonio Conte, dopo aver ritrovato Achraf Hakimi per uno spezzone di partita con il Genoa, ritrova anche Ashley Young. Ancora out Stefano Sensi e Alexis Sanchez, che a questo punto tenteranno di recuperare per il Parma.

POSSIBILI SCELTE – Dunque a Kiev, sugli esterni di centrocampo, si rivedrà sicuramente Hakimi a destra mentre a sinistra aleggia ancora qualche dubbio. Difficile che Conte scelga il convalescente Young né tantomeno Ivan Perisic, che dovrebbe stare a riposo. Attenzione all’opzione Alexandar Kolarov, anche se attualmente è Matteo Darmian il principale candidato. Al centro della difesa torna titolare Stefan de Vrij accanto a Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo molto probabilmente Conte potrebbe confermare Marcelo Brozovic e Arturo Vidal. Sulla trequarti torna Nicolò Barella, decisivo con il Genoa e davanti la solita coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez.