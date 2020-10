Shakhtar Donetsk-Inter: Conte cambia sugli esterni – SM

Antonio Conte Inter

Shakhtar Donetsk-Inter di domani si preannuncia come già fondamentale per i destini in Champions dei nerazzurri. Antonio Conte sembra essere deciso a cambiare gli esterni rispetto all’ultima partita di campionato contro il Genoa

Archiviata la vittoria di sabato in casa del Genoa, l’Inter è pronta a ripartire dalla Champions League. La trasferta in casa dello Shakhtar Donetsk sembra essere già fondamentale e per questo Antonio Conte farà dei cambi in formazione. Cambiano soprattutto gli esterni di centrocampo, al Marassi avevano iniziato dal primo minuto Darmian e Perisic, secondo “Sport Mediaset” a Kiev dovrebbe tornare dal primo minuto Hakimi nel suo posto a destra mentre a sinistra potrebbe esserci la sorpresa Kolarov, che in questa stagione aveva sempre giocato come terzo in difesa.