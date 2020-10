Shakhtar Donetsk-Inter (Champions League): la probabile formazione di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Shakhtar Donetsk-Inter si giocherà alle ore 18.55 per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League: ecco la probabile formazione di Conte. Previsti sicuri cambi rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa



SHAKHTAR DONETSK-INTER, LE SCELTE DI CONTE

INDISPONIBILI – I soliti assenti per l’Inter. L’unico positivo rimasto è Milan Skriniar, ma non sono partiti per l’Ucraina anche Roberto Gagliardini e Ionut Andrei Radu. Ovviamente assente Vecino, che oltre all’infortunio non è in lista UEFA, rimasti a Milano per problemi fisici Alexis Sanchez e Stefano Sensi.

MODULO – Pochi dubbi sull’utilizzo del 3-4-1-2, anche se non dovrebbe esserci Christian Eriksen. Proprio il trequartista sarà uno dei dubbi che rimarranno sino all’uscita delle formazioni ufficiali, prevista poco dopo le ore 17.30.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Torna Stefan de Vrij al centro, dopo aver riposato a Genova, al posto di Andrea Ranocchia. A destra è favorito Danilo D’Ambrosio, perché Matteo Darmian è più un’opzione sull’esterno, a sinistra sicuro Alessandro Bastoni ormai del tutto ristabilito. Per Aleksandar Kolarov più probabile la panchina che l’utilizzo a tutta fascia.

CENTROCAMPO – I due sicuri sono Achraf Hakimi e Nicolò Barella, al rientro da titolari. Quasi certa una maglia anche per Arturo Vidal, da capire in che ruolo, poi iniziano i dubbi. Marcelo Brozovic è largamente favorito su Christian Eriksen, nonostante pure il croato in questo inizio di stagione non abbia incantato. A sinistra sono in tanti: il già citato Darmian può essere spostato di fascia rispetto alle ultime due partite, ma c’è Ashley Young che scalpita (appena rientrato in gruppo) e Ivan Perisic titolare da quattro gare di fila.

ATTACCO – Nessun dubbio qui: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Anche perché Sanchez non c’è e non si può pensare ad Andrea Pinamonti titolare.

SHAKHTAR DONETSK-INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter di Conte che affronterà lo Shakhtar Donetsk: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Stankovic, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Eriksen, Darmian, Boscolo Chio, Moretti, Nainggolan, Squizzato, Pinamonti.