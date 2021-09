Shakhtar Donetsk-Inter, Correa verso la convocazione. Vidal migliora – Sky

Shakhtar Donetsk-Inter è in programma martedì alle 18:45. Si tratta del primo crocevia stagionale per i nerazzurri che, per la sfida di Kiev, dovrebbero recuperare Joaquin Correa. Migliorano le condizioni di Vidal. Le ultime da Sky Sport

RECUPERO – Si avvicina la sfida fra Shakhtar Donetsk ed Inter, primo crocevia stagionale per gli uomini di Inzaghi, chiamati a vincere dopo la sfortunata sconfitta subita contro il Real Madrid. In vista della trasferta di Kiev arrivano buone notizie per i nerazzurri: secondo quanto riferito da Sky Sport, Joaquin Correa, dopo l’infortunio patito contro il Bologna, continua a lavorare in gruppo ed è pronto al rientro. A differenza della sfida contro l’Atalanta, quindi, il calciatore argentino dovrebbe essere convocato. Vicino al recupero anche Vidal, le cui condizioni continuano a migliorare. Probabile, il suo recupero, per la sfida contro il Sassuolo.