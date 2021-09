Shahktar Donetsk-Inter, solito dubbio sulle fasce. Chance Vecino? – TS

Shakhtar Donetsk-Inter, secondo TuttoSport oggi in edicola, l’ossatura della squadra sarà più o meno come quella vista nelle ultime partite.

FORMAZIONE – Shakhtar Donetsk-Inter, contro De Zerbi i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi dovrebbero scendere in campo più o meno con gli stessi uomini impiegati nelle ultime partite. Il tecnico piacentino potrebbe giusto apportare qualche cambio. Difesa titolare tutta confermata, mentre il solito dubbio riguarda le fasce: a destra Denzel Dumfries, in una partita dove l’Inter deve necessariamente vincere, è favorito su Darmian. A sinistra invece, Ivan Perisic, nonostante i 90 minuti disputati contro l’Atalanta, sembra in vantaggio su Federico Dimarco. A centrocampo invece salgono le quotazioni di Vecino, entrato molto bene durante la partita contro i bergamaschi, potrebbe prendere il posto di Calhanoglu. Barella e Brozovic completeranno, come sempre, il reparto. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna