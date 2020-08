Severino (vice-all. Shakhtar): “Inter, grande sfida per noi. Finale? Regalo…”

Condividi questo articolo

Vitor Severino, vice-allenatore dello Shakhtar Donetsk, nel giorno del suo compleanno attraverso il sito ufficiale del club ucraino parla dell’Europa League e inevitabilmente della prossima sfida contro l’Inter.

LA STAGIONE – In vista di Inter-Shakhtar Donetsk, nel giorno del suo compleanno Vitor Severino, vice-allenatore di Luis Castro, attraverso il sito ufficiale del club ha parlato della stagione della squadra: «La Champions League è stata un’esperienza fantastica. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare agli ottavi, ma in questi giorni abbiamo giocato in Europa League per arrivare in finale. Noi in finale? Non lo avrei mai pensato a inizio stagione. È molto facile lavorare in un club come questo. Lottare per la finale di Europa League ci dà l’opportunità di vincere anche trofei internazionali. Regalo di compleanno? Mi aspetto un regalo, non solo per me, ma per tutti noi. Penso che sia un grande onore andare a Colonia a giocare la finale. Faremo del nostro meglio».

PROSSIMO AVVERSARIO – Severino poi si è soffermato inevitabilmente sulla prossima sfida contro i nerazzurri: «L’Inter è una squadra davvero forte, con un allenatore e dei giocatori eccellenti. Giocano costantemente nelle competizioni europee, rappresentando un campionato maggiore, la Serie A. Sappiamo anche che la caratteristica principale delle squadre italiane, e in particolare di quella di Antonio Conte è l’ottima organizzazione difensiva. Si sentono a loro agio a passare un po’ di tempo senza la palla in attesa dell’avversario. E poi, con la qualità dei loro giocatori, possono sferrare attacchi davvero pericolosi. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Victor Moses, Christian Eriksen, Alexis Sanchez e altri… È chiaro che questi giocatori hanno delle grandi qualità, quindi questa sarà una grande sfida per noi».

Fonte: shakhtar.com