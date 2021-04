Setti: «Punire i club di Superlega? Teniamo i toni bassi»

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di “DAZN” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Verona, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

NESSUNA SANZIONE – Setti interviene sulle richieste di sanzioni ai club che hanno aderito alla Superlega invitando l’ambiente a tenere i toni bassi: «Sulla questione Superlega io sono allineato che non si deve fare. Trovo corretto tutto quello che è stato detto. Su sanzionare dei club o di avere delle pressioni per lasciare a casa della gente prenderei tempo. Ci sono volontà che arrivano dall’alto, ma è giusto parlarne. Ci siamo detti in Lega di quietarci, di tenere i toni bassi per poi discutere con serenità. Questa lettera mi è giunta nuova, chiaramente non sono stato informato. Il concetto è che dobbiamo fare tutti mea culpa, metterci seduti e compattare la Lega. Così è difficile andare avanti».