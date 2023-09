La Thu-La per il sesto sigillo: Thuram e Lautaro Martinez guidano l’Inter − CdS

L’Inter stasera affronta il Sassuolo per ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato. Inzaghi si riaffida alla coppia Thuram-Lautaro Martinez

LA COPPIA − L’Inter va a caccia del sesto sigillo in campionato. I nerazzurri viaggiano a punteggio pieno, ma stasera a San Siro arriva il Sassuolo, squadra che negli anni ha sempre creato più di un grattacapo. Inzaghi, vista l’emergenza in attacco, dovrà riaffidarsi alla Thu-La: Thuram-Lautaro Martinez. I due, chiamati agli straordinari, dovranno spingere l’Inter verso la sesta vittoria di fila in Serie A. Il francese ha avuto un impatto incredibile dopo un precampionato abbastanza scadente. Per lui già due gol e tre assist in cinque partite. Il Toro la guida, il trascinatore, l’emblema di questa Inter Armageddon. Già sei reti in altrettante partite tra Italia ed Europa. Il feeling con ‘Tikus’ è sulla strada giusta, Lukaku è solo un lontano ricordo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno