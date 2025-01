Serie A, vigilia di Venezia-Inter con Atalanta, Juventus e Milan: le partite

L’Inter sarà l’ultima delle quattro partecipanti alla Supercoppa Italiana a tornare a giocare in Serie A, domani a Venezia: questo perché le altre tre, Atalanta, Juventus e Milan, iniziano oggi il loro girone di ritorno.

SERIE A 2024-2025 – 20ª GIORNATA

Empoli-Lecce sabato 11 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Udinese-Atalanta sabato 11 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Juventus sabato 11 gennaio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Milan-Cagliari sabato 11 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Genoa-Parma domenica 12 gennaio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Venezia-Inter domenica 12 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Roma domenica 12 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Napoli-Verona domenica 12 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lazio-Como 1-1 34′ Dia, 72′ Cutrone (C)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 44

Atalanta 41 *

Inter 40 **

Lazio 36 °

Juventus 32 *

Fiorentina 32 *

Bologna 28 **

Milan 27 **

Udinese 25

Roma 23

Torino 21

Empoli 20

Genoa 20

Parma 19

Verona 19

Como 19

Cagliari 17

Lecce 17

Venezia 14

Monza 10

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno