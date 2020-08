Serie A, richiesta dell’Inter sul calendario: un cambio dall’intenzione

La Serie A dovrebbe iniziare il 18 e 19 settembre con la prima giornata, ma il calendario potrebbe variare “a causa” dell’Inter. “Sport Mediaset”, che già nel pomeriggio aveva annunciato la richiesta di slittamento da parte di Marotta (vedi articolo), specifica quale sembra l’intenzione.

DATE MODIFICATE? – La Serie A inizierà fra ventitré giorni ma con un calendario “privo” dell’Inter. Rispetto alla richiesta formulata oggi da Giuseppe Marotta l’intenzione della Lega Serie A, secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, è di accoglierla in parte. La prima partita dei nerazzurri, che sei giorni fa finivano la stagione 2019-2020 con la finale di Europa League, sarebbe così rinviata più avanti. Il presidente Paolo Dal Pino sembra favorevole solo a questa concessione per l’Inter, non a posticipare l’intera prima giornata di campionato. Nel prossimo Consiglio di Lega è presumibile che il tema sia trattato, senza peraltro avere troppo tempo per arrivare a una decisione. Se è vero che mancano tre settimane alla partenza pochi giorni separano la presentazione del calendario, che salvo modifiche avverrà martedì 1 settembre. La Serie A 2019-2020 quindi è destinata a partire regolarmente, ma per l’Inter ci sarà un po’ di tempo in più per rifiatare e preparare l’esordio ufficiale.

Fonte: Sport Mediaset