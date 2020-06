Serie A, recuperi 25ª giornata: partite in diretta TV e streaming DAZN-Sky

Centotré giorni dopo riecco la Serie A! È finalmente finito lo stop forzato per il Coronavirus, dalle 19.30 si torna in campo, ed era ora. Si riparte con i quattro recuperi della venticinquesima giornata: apre Torino-Parma, chiude Inter-Sampdoria e da lunedì tocca al calendario standard (vedi articolo). Questo il programma del weekend con i canali della diretta TV e lo streaming: per ora “solo” su DAZN o Sky Sport, visto che non c’è ancora l’accordo per la trasmissione in chiaro.

Torino-Parma – sabato 20 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Verona-Cagliari – sabato 20 giugno ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Sassuolo – domenica 21 giugno ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter-Sampdoria – domenica 21 giugno ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54 *

Atalanta 48 *

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35 *

Parma 35 *

Bologna 34

Sassuolo 32 *

Cagliari 32 *

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27 *

Sampdoria 26 *

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16

* una partita in meno