Serie A, recuperi 1ª giornata: partite in diretta TV Sky (con live streaming)

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La Serie A era iniziata undici giorni fa con tre partite rinviate, per via delle richieste dei club che avevano giocato le coppe europee ad agosto e dello Spezia, reduce dai play-off del campionato cadetto. Si completa oggi la prima giornata: alle ore 18 due partite, in serata il big match Lazio-Atalanta. Diretta TV per tutte e tre sui canali Sky Sport.

Benevento-Inter mercoledì 30 settembre ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Udinese-Spezia mercoledì 30 settembre ore 18 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Lazio-Atalanta mercoledì 30 settembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 6

Verona 6

Milan 6

Juventus 4

Sassuolo 4

Atalanta 3 *

Lazio 3 *

Inter 3 *

Benevento 3 *

Bologna 3

Fiorentina 3

Genoa 3

Cagliari 1

Roma 1

Udinese 0 *

Spezia 0 *

Torino 0

Sampdoria 0

Crotone 0

Parma 0

* una partita in meno

La terza giornata di Serie A si giocherà sabato 3 e domenica 4 ottobre. In giornata è attesa la decisione sul possibile rinvio della partita Genoa-Torino.