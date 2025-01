Serie A, recuperi 19ª giornata: oggi due partite in attesa dell’Inter

La diciannovesima giornata di Serie A è iniziata sabato 4 e domenica 5 gennaio, ma si concluderà fra oggi e domani. Questo per via dei tre recuperi per la Supercoppa Italiana, che permettono di iniziare a ridurre le partite in meno (ci sono ancora Bologna-Milan e la parte restante dal 16′ di Fiorentina-Inter, ancora da inserire in calendario).

SERIE A 2024-2025 – RECUPERI 19ª GIORNATA

Como-Milan – martedì 14 gennaio ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 252 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Atalanta-Juventus – martedì 14 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Inter-Bologna – mercoledì 15 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Inter 43 **

Atalanta 42 *

Lazio 36

Juventus 33 *

Fiorentina 32 *

Bologna 29 **

Milan 28 **

Udinese 26

Roma 24

Genoa 23

Torino 22

Lecce 20

Empoli 20

Como 19 *

Parma 19

Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 13

* una partita in meno

** due partite in meno