Serie A, recuperi 19ª giornata: diffidati e squalificati, anche per Inter-Bologna

Ci sono dei diffidati e degli squalificati anche per i tre recuperi della diciannovesima giornata di Serie A, che si giocano fra stasera e domani: questo l’elenco fino a Inter-Bologna, con il Giudice Sportivo che – sullo scorso turno di campionato – si è pronunciato nella giornata di ieri per far sì che le sanzioni siano esecutive da oggi.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI RECUPERI 19ª GIORNATA

COMO-MILAN martedì 14 gennaio ore 18.30

Diffidati Como (prossima partita Udinese in casa): Alberto Moreno

Squalificati Como: nessuno

Diffidati Milan (prossima partita Juventus in trasferta): Youssouf Fofana, Alvaro Morata

Squalificati Milan: nessuno

ATALANTA-JUVENTUS martedì 14 gennaio ore 20.45

Diffidati Atalanta (prossima partita Napoli in casa): Isak Hien, Sead Kolasinac, Nicolò Zaniolo

Squalificati Atalanta: nessuno

Diffidati Juventus (prossima partita Milan in casa): Nicolò Fagioli

Squalificati Juventus: Thiago Motta (allenatore, una giornata)

INTER-BOLOGNA mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Diffidati Inter (prossima partita Empoli in casa): Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Bologna (prossima partita Monza in casa):

Squalificati Bologna: Jhon Lucumì (una giornata)

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.