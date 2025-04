Serie A, quattro posticipi nel lunedì di Pasquetta: le partite

Non è stata affatto una felice Pasqua per l’Inter, che ha perso ancora una volta nel maledetto campo di Bologna ed è ora a pari punti col Napoli in testa alla classifica di Serie A. Oggi, a Pasquetta, si conclude la sestultima giornata di campionato con quattro partite.

SERIE A 2024-2025 – 33ª GIORNATA

Torino-Udinese lunedì 21 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Lazio lunedì 21 aprile ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Parma-Juventus lunedì 21 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lecce-Como 0-3 33′, 91′ Diao, 84′ Goldaniga

Monza-Napoli 0-1 72′ McTominay

Roma-Verona 1-0 4′ Shomurodov

Empoli-Venezia 2-2 59′ Fazzini, 67′ Yeboah (V), 85′ Busio (V), 87′ Anjorin

Bologna-Inter 1-0 94′ Orsolini

Milan-Atalanta 0-1 62′ Éderson

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Napoli 71

Atalanta 64

Bologna 60

Juventus 59 *

Roma 57

Lazio 56 *

Fiorentina 53 *

Milan 51

Torino 40 *

Udinese 40 *

Genoa 39 *

Como 39

Verona 32

Cagliari 30 *

Parma 28 *

Lecce 26

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15

* una partita in meno