Serie A, il programma della 24ª giornata dopo il rinvio di Torino-Sassuolo

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

La ventiquattresima giornata di Serie A, come noto, non inizierà domani con Torino-Sassuolo (vedi articolo). Questo il programma aggiornato del turno di campionato, col recupero già definito. Da segnalare che la stessa data, il 17 marzo, potrebbe essere usata per recuperare Juventus-Napoli se oggi i partenopei dovessero uscire dall’Europa League.

SERIE A – CALENDARIO 24ª GIORNATA

Spezia-Parma sabato 27 febbraio ore 15

Bologna-Lazio sabato 27 febbraio ore 18

Verona-Juventus sabato 27 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Atalanta domenica 28 febbraio ore 12.30

Crotone-Cagliari domenica 28 febbraio ore 15

Inter-Genoa domenica 28 febbraio ore 15

Udinese-Fiorentina domenica 28 febbraio ore 15

Napoli-Benevento domenica 28 febbraio ore 18

Roma-Milan domenica 28 febbraio ore 20.45

Torino-Sassuolo mercoledì 17 marzo ore 15 (anziché venerdì 26 febbraio ore 20.45)