Serie A, i posticipi del lunedì oggi sono tre: le partite

Lunedì con tre posticipi, fra cui il prossimo avversario di Serie A dell’Inter sciaguratamente battuta dalla Roma: il Verona, che ospita il Cagliari. C’è anche Lazio-Parma, l’ultima delle partite rinviate sabato per i funerali di Papa Francesco.

SERIE A 2024-2025 – 34ª GIORNATA

Udinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lazio-Parma lunedì 28 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport 252 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Verona-Cagliari lunedì 28 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 253 e live streaming DAZN

Como-Genoa 1-0 59′ Strefezza

Venezia-Milan 0-2 5′ Pulisic, 96′ Giménez

Fiorentina-Empoli 2-1 7′ Adli, 25′ Mandragora, 57′ Fazzini (E)

Inter-Roma 0-1 22′ Soulé

Juventus-Monza 2-0 11′ N. Gonzalez, 33′ Kolo Muani

Atalanta-Lecce 1-1 29′ rig. Karlsson (L), 69′ rig. Retegui

Napoli-Torino 2-0 27′, 41′ McTominay

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN e Diretta Gol (lunedì ore 20.45) sui canali Sky Sport Uno (SAT 201, DTT 472) e Sky Sport 251.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Inter 71

Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 60 *

Roma 60

Lazio 59 *

Fiorentina 59

Milan 54

Torino 43

Como 42

Udinese 40 *

Genoa 39

Verona 32 *

Parma 31 *

Cagliari 30 *

Lecce 27

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15