Serie A, partite in diretta TV e streaming 20ª-23ª giornata: Inter, una su Sky

La Lega Serie A ha appena comunicato il calendario delle prime quattro giornate del girone di ritorno (vedi articolo). Come di consueto, ci sono anche le scelte di Sky per la diretta TV (una volta per l’Inter) con DAZN che da inizio campionato trasmette tutte le partite in streaming.

SERIE A – PROGRAMMA 20ª GIORNATA

Bologna-Inter giovedì 6 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Sampdoria-Cagliari giovedì 6 gennaio ore 12.30 – diretta streaming DAZN

Lazio-Empoli giovedì 6 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Spezia-Verona giovedì 6 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Torino giovedì 6 gennaio ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Genoa giovedì 6 gennaio ore 16.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Milan-Roma giovedì 6 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Venezia giovedì 6 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Udinese giovedì 6 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Juventus-Napoli giovedì 6 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

PROGRAMMA 21ª GIORNATA

Empoli-Sassuolo domenica 9 gennaio ore 12.30 – diretta streaming DAZN

Venezia-Milan domenica 9 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Cagliari-Bologna domenica 9 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Torino-Fiorentina domenica 9 gennaio ore 14.30 – diretta streaming DAZN

Napoli-Sampdoria domenica 9 gennaio ore 16.30 – diretta streaming DAZN

Udinese-Atalanta domenica 9 gennaio ore 16.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Genoa-Spezia domenica 9 gennaio ore 18.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Roma-Juventus domenica 9 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Inter-Lazio domenica 9 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Verona-Salernitana domenica 9 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

PROGRAMMA 22ª GIORNATA

Sampdoria-Torino sabato 15 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Lazio sabato 15 gennaio ore 18 – diretta streaming DAZN

Juventus-Udinese sabato 15 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Sassuolo-Verona domenica 16 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Bologna-Napoli domenica 16 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Empoli domenica 16 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Cagliari domenica 16 gennaio ore 18 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Inter domenica 16 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Milan-Spezia lunedì 17 gennaio ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Genoa lunedì 17 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

PROGRAMMA 23ª GIORNATA

Verona-Bologna venerdì 21 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Genoa-Udinese sabato 22 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Venezia sabato 22 gennaio ore 18 – diretta streaming DAZN

Lazio-Atalanta sabato 22 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Cagliari-Fiorentina domenica 23 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Napoli-Salernitana domenica 23 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Spezia-Sampdoria domenica 23 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Torino-Sassuolo domenica 23 gennaio ore 15 – diretta streaming DAZN

Empoli-Roma domenica 23 gennaio ore 18 – diretta streaming DAZN

Milan-Juventus domenica 23 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN