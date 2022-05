Serie A, oggi vigilia di Inter-Empoli ma c’è l’ultimo recupero del 6 gennaio

In Serie A è vigilia di Inter-Empoli, ma c’è già oggi una partita anche se non della terzultima giornata. È Salernitana-Venezia, l’ultimo dei recuperi del ventesimo turno saltati il 6 gennaio per il COVID-19.

Salernitana-Venezia – giovedì 5 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN (recupero 20ª giornata)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 77

Inter 75

Napoli 70

Juventus 69

Roma 59

Lazio 59

Fiorentina 56

Atalanta 56

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46

Udinese 43

Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria 33

Spezia 33

Cagliari 28

Salernitana 26 *

Genoa 25

Venezia 22 *

* una partita in meno