Serie A, oggi uscirà il calendario: anticipi e posticipi da Lecce-Inter in poi

Un mese e mezzo al via della nuova Serie A, ma oggi è giornata di calendario. Come annunciato la settimana scorsa (vedi articolo) saranno pubblicati anticipi e posticipi delle prime cinque giornate, con Lecce-Inter che inaugura il campionato.

IL PROGRAMMA – Oggi la Lega Serie A comunicherà anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato. Sono i turni previsti dal 13 al 15 agosto (Lecce-Inter), dal 20 al 22 agosto (Inter-Spezia), dal 26 al 28 agosto (Lazio-Inter), dal 30 agosto all’1 settembre (Inter-Cremonese) e dal 3 al 5 settembre (il derby Milan-Inter). Un primo assaggio di come sarà la nuova stagione, grazie a una novità ufficializzata la settimana scorsa. Da quest’anno la Serie A renderà ufficiale il calendario con largo anticipo: il prossimo sarà martedì 30 agosto, con le date delle partite dalla sesta alla sedicesima giornata (quest’ultima la prima dopo la pausa per i Mondiali).

L’INIZIO – La prima giornata di Serie A prevede due anticipi sabato 13 agosto alle 18.30 e due alle 20.45, come un anno fa. Poi stesso programma domenica 14, mentre lunedì 15 ci sarà una partita a testa negli stessi slot orari. Come di consueto, con il calendario uscirà anche la divisione delle partite, con le tre in diretta TV Sky Sport oltre che su DAZN. Finalmente, dopo tanta attesa, si potrà sapere prima quando si gioca, in modo da organizzarsi per tempo. Nella passata stagione l’Inter fu fra le squadre che aprirono la Serie A, battendo 4-0 il Genoa di sabato alle 18.30. Alla stessa ora si giocò anche Verona-Sassuolo. Qui il programma con giorni e orari standard del campionato.