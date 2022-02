Serie A, oggi un posticipo per completare la 25ª giornata

La venticinquesima giornata di Serie A ha già offerto i suoi verdetti in testa, coi pareggi in Napoli-Inter e Atalanta-Juventus più la vittoria del Milan ora primo in classifica, ma non è ancora finita. Stasera c’è il posticipo che completa il programma.

Spezia-Fiorentina lunedì 14 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Lazio-Bologna 3-0 13′ rig. Immobile, 53′, 63′ Zaccagni

Napoli-Inter 1-1 7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko (I)

Torino-Venezia 1-2 5′ Brekalo (T), 38′ Haps, 46′ Crnigoj

Milan-Sampdoria 1-0 8′ Rafael Leao

Empoli-Cagliari 1-1 38′ Pinamonti, 84′ Pavoletti (C)

Genoa-Salernitana 1-1 32′ Destro, 45′ +1 Bonazzoli (S)

Verona-Udinese 4-0 2′ Depaoli, 31′ Barak, 66′ Caprari, 85′ Tameze

Sassuolo-Roma 2-2 45′ +1 rig. Abraham (R), 47′ aut. Smalling, 73′ Traoré, 94′ Cristante (R)

Atalanta-Juventus 1-1 76′ Malinovskyi, 92′ Danilo (J)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 55

Inter 54 *

Napoli 53

Juventus 46

Atalanta 44 *

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 36 **

Verona 36

Torino 32 *

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28 *

Udinese 27 *

Spezia 26 *

Sampdoria 23

Venezia 21 *

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 12 (-1) *

* una partita in meno

** due partite in meno