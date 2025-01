Serie A, oggi l’ultimo posticipo: poi i primi tre recuperi

Oggi si completa la ventesima giornata di Serie A, ma c’è ancora tanto per quanto riguarda il girone d’andata. Domani i recuperi Como-Milan (18.30) e Atalanta-Juventus (20.45), mercoledì Inter-Bologna (20.45) per iniziare a giocare le partite non disputate in precedenza (queste tutte dello scorso turno).

SERIE A 2024-2025 – 20ª GIORNATA

Monza-Fiorentina lunedì 13 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lazio-Como 1-1 34′ Dia, 72′ Cutrone (C)

Empoli-Lecce 1-3 6′ Tete Morente, 11′, 91′ Krstovic, 47′ Cacace (E)

Udinese-Atalanta 0-0

Torino-Juventus 1-1 8′ Yildiz (J), 45′ +1 Vlasic

Milan-Cagliari 1-1 51′ Morata, 55′ Zortea (C)

Genoa-Parma 1-0 65′ Frendrup

Venezia-Inter 0-1 16′ Darmian

Bologna-Roma 2-2 58′ Saelemaekers (R), 61′ Dallinga, 65′ rig. Ferguson, 98′ rig. Dovbyk (R)

Napoli-Verona 2-0 5′ aut. Montipò, 61′ Zambo Anguissa

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Inter 43 **

Atalanta 42 *

Lazio 36

Juventus 33 *

Fiorentina 32 **

Bologna 29 **

Milan 28 **

Udinese 26

Roma 24

Genoa 23

Torino 22

Lecce 20

Empoli 20

Como 19 *

Parma 19

Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 10 *

* una partita in meno

** due partite in meno