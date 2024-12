Serie A, oggi gli ultimi due posticipi prima della Supercoppa Italiana

La Serie A chiude oggi il suo 2024, con il nuovo anno che inizierà non dal campionato ma dalla Supercoppa Italiana. Stasera si completa la diciottesima giornata, dopo che ieri il Milan ha esonerato l’allenatore Paulo Fonseca a seguito del pareggio contro la Roma (si attende la nomina di Sérgio Conceiçao come sostituto).

SERIE A 2024-2025 – 18ª GIORNATA

Como-Lecce lunedì 30 dicembre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Verona lunedì 30 dicembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Empoli-Genoa 1-2 46’ Badelj, 68’ Ekuban, 74’ Esposito (E)

Parma-Monza 2-1 56’ rig. Hernani, 85’ Pedro Pereira (M), 98’ Valenti

Cagliari-Inter 0-3 53’ Bastoni, 71’ Lautaro Martinez, 78’ rig. Calhanoglu

Lazio-Atalanta 1-1 27’ Dele-Bashiru, 88’ Brescianini (A)

Udinese-Torino 2-2 41′ Touré, 49′ Lucca, 53′ Adams (T), 64′ Ricci (T)

Napoli-Venezia 1-0 79′ Raspadori

Juventus-Fiorentina 2-2 20′, 48′ K. Thuram (J), 38′ Kean, 87′ Sottil

Milan-Roma 1-1 16′ Reijnders, 23′ Dybala (R)

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 41

Napoli 41

Inter 40 *

Lazio 35

Fiorentina 32 *

Juventus 32

Bologna 28 **

Milan 27 *

Udinese 24

Roma 20

Torino 20

Empoli 19

Genoa 19

Parma 18

Lecce 16 *

Como 15 *

Verona 15 *

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

* una partita in meno

** due partite in meno