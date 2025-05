Serie A, oggi gli ultimi due posticipi al lunedì: le partite

Dovrebbe essere l’ultima volta in questa stagione che si gioca di lunedì in Serie A. Ma i due posticipi sono tutt’altro che banali, dopo una domenica in cui l’Inter ha accorciato a -1 sul Napoli, con il Venezia che cerca di riaprire la corsa salvezza e Atalanta-Roma scontro diretto Champions League.

SERIE A 2024-2025 – 36ª GIORNATA

Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Atalanta-Roma lunedì 12 maggio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Milan-Bologna 3-1 49′ Orsolini (B), 73′, 92′ Giménez, 79′ Pulisic

Como-Cagliari 3-1 22′ Adopo (CA), 40′ Caqueret, 45′ +2 Strefezza, 77′ Cutrone

Lazio-Juventus 1-1 51′ Kolo Muani (J), 96′ Vecino

Empoli-Parma 2-1 11′ Fazzini, 73′ Djuric (P), 86′ Anjorin

Udinese-Monza 1-2 52′ Caprari, 75′ Lucca (U), 90′ B. Keita

Verona-Lecce 1-1 23′ Krstovic (L), 41′ Coppola

Torino-Inter 0-2 14′ Zalewski, 49′ rig. Asllani

Napoli-Genoa 2-2 15′ Lukaku, 32′ aut. Meret (G), 64′ Raspadori, 84′ J. Vasquez (G)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 68 *

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63 *

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59 *

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Lecce 28

Empoli 28

Venezia 26 *

Monza 18

* una partita in meno