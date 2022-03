Serie A, oggi ultime partite prima della sosta: spicca il derby, il programma

Domenica di Serie A ancora una volta negativa per l’Inter, reduce dal pessimo 1-1 con la Fiorentina che allontana ancora di più il primo posto. Oggi si completa la trentesima giornata, poi sosta per le nazionali: spicca il derby di Roma, la Juventus prima dei nerazzurri riceve la Salernitana.

Venezia-Sampdoria domenica 20 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Verona domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Juventus-Salernitana domenica 20 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Roma-Lazio domenica 20 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Bologna-Atalanta domenica 20 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Spezia 4-1 17′ rig., 48′ D. Berardi, 36′ Verde (SP), 78′ Ayhan, 81′ Scamacca

Genoa-Torino 1-0 14′ Portanova

Napoli-Udinese 2-1 22′ Deulofeu (U), 52′, 63′ Osimhen

Inter-Fiorentina 1-1 50′ Torreira (F), 55′ Dumfries

Cagliari-Milan 0-1 59′ Bennacer

CLASSIFICA SERIE A

Milan 66

Napoli 63

Inter 60 *

Juventus 56 *

Lazio 49 *

Atalanta 48 **

Roma 48 *

Fiorentina 47 *

Sassuolo 43

Verona 41 *

Torino 35 *

Bologna 33 **

Empoli 32 *

Udinese 30 **

Spezia 29

Sampdoria 26 *

Cagliari 25

Venezia 22 **

Genoa 22

Salernitana 16 ***

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno