Serie A, oggi Torino-Inter ma prima conta anche il Napoli: le partite

Domenica di Serie A che vede l’Inter costretta a rispondere al Milan, già vittorioso ieri sull’Empoli. Prima del match dell’Olimpico c’è però Verona-Napoli, l’altra sfida di chi sta vicino ai nerazzurri quest’oggi.

Fiorentina-Bologna domenica 13 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Verona-Napoli domenica 13 marzo ore 15 – diretta streaming DAZN

Atalanta-Genoa domenica 13 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Roma domenica 13 marzo ore 18 – diretta streaming DAZN

Torino-Inter domenica 13 marzo ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Lazio-Venezia lunedì 14 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Salernitana-Sassuolo 2-2 8′ Bonazzoli, 20′ Scamacca (SAS), 30′ Traoré (SAS), 81′ Djuric

Spezia-Cagliari 2-0 55′ Erlic, 74′ Manaj

Sampdoria-Juventus 1-3 23′ aut. Yoshida, 34′ rig., 88′ Morata, 84′ Sabiri (S)

Milan-Empoli 1-0 19′ Kalulu

CLASSIFICA SERIE A

Milan 63 °

Inter 58 *

Napoli 57

Juventus 56 °

Atalanta 47 *

Roma 47

Lazio 46

Fiorentina 43 *

Verona 41

Sassuolo 40 °

Torino 34 *

Bologna 33 *

Empoli 32 °

Udinese 29 **

Spezia 29 °

Sampdoria 26 °

Cagliari 25 °

Venezia 22 *

Genoa 18

Salernitana 16 *

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno