Serie A, oggi si va alla sosta con Juventus-Roma: le partite

Ultime quattro partite in Serie A prima di fermarsi già per la sosta per le nazionali. Doppia sfida per chiudere la terza giornata alle ore 20.45, ma è chiaro che spicchi Juventus-Roma rispetto a Udinese-Como. Se i bianconeri – unici a punteggio pieno – non dovessero vincere l’Inter, che venerdì sera ha battuto 4-0 l’Atalanta, sarebbe in testa alla classifica seppur non in solitaria.

SERIE A 2024-2025 – 3ª GIORNATA

Fiorentina-Monza domenica 1 settembre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Verona domenica 1 settembre ore 18.30 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Tivùsat), Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Juventus-Roma domenica 1 settembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Tivùsat), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Udinese-Como domenica 1 settembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Venezia-Torino 0-1 86′ Coco

Inter-Atalanta 4-0 3′ aut. Djimsiti, 10′ Barella, 47′, 56′ M. Thuram

Bologna-Empoli 1-1 2′ Fabbian, 3′ Gyasi (E)

Lecce-Cagliari 1-0 26′ Krstovic

Lazio-Milan 2-2 8′ Pavlovic (M), 62′ Castellanos, 66′ Dia, 72′ Rafael Leao (M)

Napoli-Parma 2-1 19′ rig. Bonny (P), 92′ Lukaku, 96′ Zambo Anguissa

CLASSIFICA SERIE A

Inter 7

Torino 7

Juventus 6 *

Napoli 6

Empoli 5

Genoa 4 *

Udinese 4 *

Lazio 4

Parma 4

Verona 3 *

Atalanta 3

Lecce 3

Fiorentina 2 *

Milan 2

Cagliari 2

Bologna 2

Roma 1 *

Monza 1 *

Como 1 *

Venezia 1

* una partita in meno