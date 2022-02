Serie A, oggi solo quattro partite ma Inter-Sassuolo è fondamentale

La domenica di Serie A, che non prevede partite in contemporanea, ruota tutta attorno a Inter-Sassuolo. Questo perché, dopo il pareggio di ieri sera del Milan per 2-2 a Salerno (vedi highlights), i nerazzurri possono tornare in testa.

Fiorentina-Atalanta domenica 20 febbraio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Genoa domenica 20 febbraio ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Sassuolo domenica 20 febbraio ore 18 – diretta streaming DAZN

Udinese-Lazio domenica 20 febbraio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Cagliari-Napoli lunedì 21 febbraio ore 19 – diretta streaming DAZN

Bologna-Spezia lunedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Juventus-Torino 1-1 13′ de Ligt, 62′ Belotti (T)

Sampdoria-Empoli 2-0 14′, 29′ Quagliarella

Roma-Verona 2-2 5′ Barak (V), 20′ Tameze (V), 65′ Volpato, 84′ Bove

Salernitana-Milan 2-2 5′ Messias (M), 29′ Bonazzoli, 72′ Djuric, 77′ Rebic (M)

CLASSIFICA SERIE A

Milan 56 °

Inter 54 *

Napoli 53

Juventus 47 °

Atalanta 44 *

Lazio 42

Roma 41 °

Fiorentina 39 *

Verona 37 °

Torino 33

Empoli 31 °

Sassuolo 30

Bologna 28 *

Spezia 26

Sampdoria 26 °

Udinese 24 **

Venezia 21 *

Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 14 *

° una partita in più

* una partita in meno

** due partite in meno