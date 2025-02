Serie A, oggi si completa la 26ª giornata: ultimo posticipo

La ventiseiesima giornata di Serie A, quella che ha visto il sorpasso da parte dell’Inter nei confronti del Napoli, si completerà stasera. L’ultimo posticipo del turno è Roma-Monza, coi giallorossi che cercano di accorciare sulla zona Europa contro l’ultima in classifica.

SERIE A 2024-2025 – 26ª GIORNATA

Roma-Monza lunedì 24 febbraio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Lecce-Udinese 0-1 32′ rig. Lucca

Parma-Bologna 2-0 37′ rig. Bonny, 79′ Sohm

Venezia-Lazio 0-0

Torino-Milan 2-1 5′ aut. Thiaw, 74′ Reijnders (M), 76′ Gineitis

Inter-Genoa 1-0 78′ Lautaro Martinez

Como-Napoli 2-1 7′ aut. Rrahmani, 17′ Raspadori (N), 77′ Diao

Verona-Fiorentina 1-0 95′ Bernede

Empoli-Atalanta 0-5 27′ aut. Gyasi, 33′ Retegui, 43′, 55′ Lookman, 74′ Zappacosta

Cagliari-Juventus 0-1 12′ D. Vlahovic

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 57

Napoli 56

Atalanta 54

Juventus 49

Lazio 47

Fiorentina 42

Milan 41 *

Bologna 41 *

Roma 37 *

Udinese 36

Torino 31

Genoa 30

Como 28

Verona 26

Cagliari 25

Lecce 25

Parma 23

Empoli 21

Venezia 17

Monza 14 *

* una partita in meno