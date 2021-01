Serie A, oggi il recupero Udinese-Atalanta. Friulani sabato con l’Inter

In Serie A oggi c’è una partita: Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata di campionato in programma alle 15. Sfida da seguire con particolare attenzione anche per l’Inter, visto che i friulani sabato alle 18 sfideranno i friulani.

RECUPERO – Udinese-Atalanta si giocherà oggi alle ore 15, come recupero della decima giornata di Serie A. La partita era prevista per domenica 6 dicembre alla stessa ora, ma era stata rinviata per impraticabilità di campo a seguito di un diluvio su Udine. In campo, curiosamente, le rivali di Inter e Milan negli anticipi di sabato prossimo, entrambi alle ore 18. L’Udinese sfiderà i nerazzurri sempre alla Dacia Arena, l’Atalanta i rossoneri al Meazza. Per la squadra di Luca Gotti c’è un diffidato, Samir, che in caso di ammonizione salterebbe il match in programma fra tre giorni.

SERIE A – RECUPERO 10ª GIORNATA

Udinese-Atalanta – mercoledì 20 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE A

Milan 43

Inter 40

Napoli 34 *

Roma 34

Juventus 33 *

Atalanta 32 *

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 16 *

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 13

Parma 13

Crotone 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

DICIANNOVESIMA GIORNATA SERIE A

Benevento-Torino venerdì 22 gennaio ore 20.45

Roma-Spezia sabato 23 gennaio ore 15

Milan-Atalanta sabato 23 gennaio ore 18

Udinese-Inter sabato 23 gennaio ore 18

Fiorentina-Crotone sabato 23 gennaio ore 20.45

Juventus-Bologna domenica 24 gennaio ore 12.30

Genoa-Cagliari domenica 24 gennaio ore 15

Verona-Napoli domenica 24 gennaio ore 15

Lazio-Sassuolo domenica 24 gennaio ore 18

Parma-Sampdoria domenica 24 gennaio ore 20.45