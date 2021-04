Serie A, oggi recuperi: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

Mercoledì di fondamentale importanza per l’alta classifica, visto il valore dei due recuperi. Ecco il programma di oggi in Serie A, con i canali della diretta TV fra DAZN (anche in streaming) e Sky Sport.

Juventus-Napoli mercoledì 7 aprile ore 18.45 (recupero 3ª giornata) – diretta Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Serie A (SAT 202, DTT 473) e Sport 251

Inter-Sassuolo mercoledì 7 aprile ore 18.45 (recupero 28ª giornata) – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68 *

Milan 60

Atalanta 58

Juventus 56 *

Napoli 56 *

Lazio 52 *

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40 *

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Spezia 29

Torino 24 *

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno