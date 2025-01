Serie A, oggi le ultime quattro sfide della 19ª giornata: con altrettanti rinvii

Si conclude oggi il diciannovesimo turno in Serie A. Oggi in campo quattro sfide, con il derby di Roma a spiccare su tutte. Da non dimenticare il fatto che verranno saltati quattro incontri, dati gli impegni di Inter, Atalanta, Juventus e Milan in Supercoppa Italiana.

SERIE A 2024-2025 – 19ª GIORNATA

Monza-Cagliari – domenica 5 gennaio ore 12:45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Lecce-Genoa domenica 5 gennaio ore 15 diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Parma domenica 5 gennaio ore 18 diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Lazio domenica 5 gennaio ore 20:45 diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN