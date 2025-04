Serie A, oggi il prossimo avversario di campionato dell’Inter: le partite

L’Inter ha sprecato malamente la partita di ieri a Parma, buttata via dopo due gol di vantaggio a fine primo tempo. Oggi in Serie A deve guardare soprattutto Empoli-Cagliari, perché i rossoblù saranno il prossimo avversario di campionato (in mezzo alle due partite col Bayern Monaco).

SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA

Lecce-Venezia domenica 6 aprile ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Empoli-Cagliari domenica 6 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Torino-Verona domenica 6 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Atalanta-Lazio domenica 6 aprile ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Roma-Juventus domenica 6 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Genoa-Udinese 1-0 77′ Zanoli

Monza-Como 1-3 5′ Dany Mota (M), 16′ Ikoné, 39′ Diao, 51′ Vojvoda

Parma-Inter 2-2 15′ Darmian (I), 45′ M. Thuram (I), 60′ Bernabé, 69′ Ondrejka

Milan-Fiorentina 2-2 7′ aut. Thiaw (F), 10′ Kean (F), 23′ Abraham, 64′ Jovic

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68 *

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 52

Fiorentina 52 *

Milan 48 *

Udinese 40 *

Torino 39

Genoa 38 *

Como 33 *

Verona 30

Cagliari 29

Parma 27 *

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15 *

* una partita in più