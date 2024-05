Serie A, oggi posticipi con gli ultimi avversari dell’Inter: le partite

C’è ancora tanto da dire in Serie A. Ovviamente non per l’Inter, che ieri si è goduta la festa scudetto, quanto per le avversarie. Fra cui l’ultima del campionato, il Verona, che vincendo oggi nel primo dei due posticipi sarebbe salvo in anticipo. Atteso, inoltre, in mattinata il calendario del turno conclusivo.

SERIE A 2023-2024 – 37ª GIORNATA

Salernitana-Verona lunedì 20 maggio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Bologna-Juventus lunedì 20 maggio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Napoli 2-2 8′ Rrahmani (N), 40′ Biraghi, 42′ Nzola, 57′ Kvaratskhelia (N)

Lecce-Atalanta 0-2 48’ De Ketelaere, 53’ Scamacca

Torino-Milan 3-1 26’ Zapata, 40’ Ilic, 46’ Rodriguez, 55’ rig. Bennacer (M)

Sassuolo-Cagliari 0-2 71′ Prati, 91′ rig. Lapadula

Monza-Frosinone 0-1 9′ Cheddira

Udinese-Empoli 1-1 90′ rig. Niang (E), 104′ rig. Samardzic

Inter-Lazio 1-1 32′ Kamada (L), 87′ Dumfries

Roma-Genoa 1-0 79′ Lukaku

CLASSIFICA SERIE A

Inter 93

Milan 74

Bologna 67 *

Juventus 67 *

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Verona 34 *

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16 *

* una partita in meno