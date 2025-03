Serie A, oggi nuovo calendario: date di 3 giornate, Inter programma fitto

In Serie A oggi comincia la ventinovesima giornata di campionato, che durerà per tutto il weekend, ma c’è anche spazio per il calendario. Non del turno in programma fra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, bensì per i tre successivi: per l’Inter sarà un periodo molto fitto, con anche la doppia sfida di Champions League col Bayern Monaco e i derby di Coppa Italia col Milan. Si giocherà anche prima e dopo Pasqua.

SERIE A – LE PARTITE IL CUI CALENDARIO SARÀ DEFINITO OGGI

CALENDARIO 31ª GIORNATA (domenica 6 aprile 2025)

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

CALENDARIO 32ª GIORNATA (domenica 13 aprile 2025)

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

Verona-Genoa

CALENDARIO 33ª GIORNATA (sabato 19 aprile 2025) *

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

* non si giocherà domenica 20 aprile causa Pasqua

Il prossimo blocco di anticipi e posticipi del calendario di Serie A è previsto per venerdì 18 aprile, dalla trentaquattresima alla trentaseiesima giornata. Si definirà dopo l’esito dei quarti di finale delle coppe europee. Qui il programma con i giorni e gli orari delle giornate della stagione 2024-2025. Qui il calendario con tutte le partite del 2025.