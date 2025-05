Serie A, oggi nuovo calendario: attesi gli orari della 37ª giornata

Oggi la Lega Serie A renderà noto il calendario con gli orari della trentasettesima e penultima giornata di campionato. Si sa già che Inter-Lazio si giocherà domenica, da capire quando.

LA PROGRAMMAZIONE – Come definito nella circolare numero 3 del 3 luglio 2024, da questa stagione anche il penultimo turno di Serie A si gioca in contemporanea. Con un’eccezione: le gare della trentasettesima giornata di campionato possono essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con lo stesso interesse di classifica. Considerati i tanti incroci fra lotta per il titolo, per le coppe europee e per la salvezza, solo una partita sarà anticipata: Genoa-Atalanta. La qualificazione di ieri dei bergamaschi alla Champions League la rende ininfluente, si giocherà sabato alle 20.45 e aprirà la penultima giornata. Le altre saranno tutte, presumibilmente, domenica alle 20.45. In giornata la Lega Serie A ufficializzerà il programma, ossia gli orari delle seguenti partite.

SERIE A 2024-2025 – 37ª GIORNATA

Cagliari-Venezia (lotta salvezza)

Fiorentina-Bologna (lotta coppe europee)

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio (lotta per il titolo e coppe europee)

Juventus-Udinese (lotta coppe europee)

Lecce-Torino (lotta salvezza)

Monza-Empoli (lotta salvezza)

Parma-Napoli (lotta per il titolo e salvezza)

Roma-Milan (lotta coppe europee)

Verona-Como (lotta salvezza)

IL CALENDARIO – L’ultima giornata di Serie A sarà comunicata lunedì prossimo. Anche in questo caso, le partite con obiettivi comuni saranno giocate in contemporanea. Si dovrebbe disputare domenica 25 maggio, ma è possibile un’eccezione con l’anticipo che riguarda Como-Inter e Napoli-Cagliari qualora dovessero esserci combinazioni che portano a un eventuale spareggio per assegnare il titolo.