Serie A, oggi l’Inter guarda la Roma e Milan-Juventus: le partite

Dopo la bella vittoria di ieri per 0-3 contro il Torino per l’Inter c’è una domenica di Serie A dove guardare le avversarie: apre la Roma prossimo avversario in campionato fra sette giorni, chiude Milan-Juventus per capire se sarà testa della classifica (in solitaria o a pari punti) oppure no.

SERIE A 2023-2024 – 9ª GIORNATA

Roma-Monza domenica 22 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Bologna-Frosinone domenica 22 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Salernitana-Cagliari domenica 22 ottobre ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN

Atalanta-Genoa domenica 22 ottobre ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Milan-Juventus domenica 22 ottobre ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Udinese-Lecce lunedì 23 ottobre ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Fiorentina-Empoli lunedì 23 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Verona-Napoli 1-3 27′ Politano, 43′, 55′ Kvaratskhelia, 60′ Lazovic (V)

Torino-Inter 0-3 59′ Thuram, 67′ Lautaro Martinez, 95′ rig. Calhanoglu

Sassuolo-Lazio 0-2 28′ Felipe Anderson, 35′ Luis Alberto

CLASSIFICA SERIE A

Inter 22 *

Milan 21

Juventus 17

Fiorentina 17

Napoli 17 *

Atalanta 13

Lazio 13 *

Monza 12

Frosinone 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10 *

Torino 9 *

Genoa 8

Verona 8 *

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2

* una partita in più