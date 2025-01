Serie A, oggi l’Inter guarda il big match Atalanta-Napoli: le partite

La ventunesima giornata di Serie A è iniziata ieri, con la vittoria della Roma sul Genoa. Oggi però è un sabato determinante anche per l’Inter che domani ospita l’Empoli, perché si gioca Atalanta-Napoli. Fra gli anticipi anche Juventus-Milan, in diretta TV e streaming in chiaro su DAZN, senza abbonamento.

SERIE A 2024-2025 – 21ª GIORNATA

Bologna-Monza sabato 18 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Juventus-Milan sabato 18 gennaio ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Atalanta-Napoli sabato 18 gennaio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Fiorentina-Torino domenica 19 gennaio ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Cagliari-Lecce domenica 19 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Parma-Venezia domenica 19 gennaio ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Verona-Lazio domenica 19 gennaio ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN

Inter-Empoli domenica 19 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Como-Udinese lunedì 20 gennaio ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN

Roma-Genoa 3-1 25’ Dovbyk, 33’ Masini (G), 60’ El Shaarawy, 73’ aut. Leali

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Serie A Enilive in streaming su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Inter 44 *

Atalanta 43

Lazio 36

Juventus 34

Fiorentina 32 *

Milan 31 *

Bologna 30 *

Roma 27 °

Udinese 26

Genoa 23 °

Torino 22

Lecce 20

Empoli 20

Parma 19

Como 19

Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 13

° una partita in più

* una partita in meno