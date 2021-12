Serie A, oggi l’Inter conosce il suo vantaggio: occhi su Milan-Napoli e il Torino

Domenica di riposo per l’Inter, già vittoriosa venerdì a Salerno (vedi highlights). La parte finale della diciottesima giornata di Serie A è però fondamentale per i nerazzurri: c’è da vedere il Torino, prossimo avversario mercoledì, così come Milan-Napoli che definisce il vantaggio in classifica.

Fiorentina-Sassuolo domenica 19 dicembre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Empoli domenica 19 dicembre ore 15 – diretta streaming DAZN

Sampdoria-Venezia domenica 19 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Torino-Verona domenica 19 dicembre ore 18 – diretta streaming DAZN

Milan-Napoli domenica 19 dicembre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Lazio-Genoa 3-1 36′ Pedro, 75′ Acerbi, 81′ Zaccagni, 86′ Melegoni (G)

Salernitana-Inter 0-5 11′ Perisic, 33′ Dumfries, 52′ Sanchez, 77′ Lautaro Martinez, 87′ Gagliardini

Atalanta-Roma 1-4 1′, 82′ Abraham, 27′ Zaniolo, 45′ +1 aut. Cristante (A), 72′ Smalling

Bologna-Juventus 0-2 6′ Morata, 69′ Cuadrado

Cagliari-Udinese 0-4 4′ Makengo, 45′, 69′ Deulofeu, 50′ Molina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43 *

Milan 39

Atalanta 37 *

Napoli 36

Roma 31 *

Juventus 31 *

Fiorentina 30

Lazio 28 *

Empoli 26

Bologna 24 *

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Udinese 20 *

Sampdoria 18

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10 *

Cagliari 10 *

Salernitana 8 *

* una partita in più