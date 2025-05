Serie A, oggi il calendario dell’ultima giornata: anticipo per Inter e Napoli

La Lega Serie A definirà oggi il calendario dell’ultima giornata di campionato. Per Como-Inter e Napoli-Cagliari si prospetta un anticipo, complice l’eventualità (purtroppo molto remota) di uno spareggio.

QUANDO SI GIOCA? – Alle 9 di stamattina il Consiglio di Lega definirà le date dell’ultima giornata di Serie A. Si sarebbe dovuta giocare tutta domenica prossima, ma per Como-Inter e Napoli-Cagliari ci sarà un anticipo. Il motivo è semplice: è ancora in piedi l’opzione di uno spareggio, che si materializzerebbe con pari al Sinigaglia e vittoria sarda al Maradona. Casistica realisticamente più che improbabile ma allo stato attuale delle cose possibile. E, considerato che l’Inter ha la finale di Champions League sabato 31 maggio, non si può andare molto oltre. Né pensare di giocarlo a giugno: prima del Mondiale per Club ci sono impegni delle nazionali.

LE OPZIONI – Mercoledì è difficile che si assegni la Serie A: c’è la finale di Europa League e l’UEFA non vuole partite in contemporanea. Giovedì sarebbe l’opzione più “facile”, con eventuale spareggio domenica, ma a quanto pare il Napoli non ci starebbe. E, nel caso, non si capirebbe bene il perché. Venerdì e sabato sarebbero già anticipi inutili, anche perché va ricordato che il PSG gioca sabato la finale di Coupe de France col Reims. E sarebbe un ulteriore scandalo tutto italiano, dopo quello arbitrale già visto nelle ultime giornate, non dare all’Inter il sacrosanto diritto di avere almeno gli stessi giorni di riposo dei francesi. Perché, anche se in molti se lo sono dimenticato, è in finale di Champions League. Oggi si deciderà, ma purtroppo la sensazione è che la Serie A si sia già decisa ieri. E al monitor, con un assistente VAR della sezione di Torre Annunziata…

SERIE A – 38ª GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus