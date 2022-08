Serie A, oggi calendario anticipi-posticipi: in arrivo le partite fino al 2023

Oggi non è solo il giorno in cui inizia il turno infrasettimanale di Serie A (vedi articolo), ma anche quello in cui saranno comunicati i prossimi anticipi e posticipi. Si conosceranno date e orari delle partite dalla sesta alla sedicesima giornata, quest’ultima quella che farà riprendere il campionato dopo i Mondiali.

IL PROGRAMMA – Oggi la Lega Serie A comunicherà anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata di campionato. Sono tutti i turni restanti nel 2022 più il primo del 2023, quello con cui si tornerà a giocare dopo la sosta di novembre e dicembre per i Mondiali. Nel dettaglio le date:

Sesta giornata: 10-11 settembre

Settima giornata: 17-18 settembre

Ottava giornata: 1-2 ottobre

Nona giornata: 8-9 ottobre

Decima giornata: 15-16 ottobre

Undicesima giornata: 22-23 ottobre

Dodicesima giornata: 29-30 ottobre

Tredicesima giornata: 5-6 novembre

Quattordicesima giornata: 9 novembre

Quindicesima giornata: 12-13 novembre

Sedicesima giornata: 4 gennaio

Come di consueto, con il calendario di Serie A uscirà anche la divisione delle partite, con le tre in diretta TV Sky Sport oltre che su DAZN. Qui il programma con giorni e orari standard del campionato.