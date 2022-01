Serie A, oggi il Bologna torna in campo dopo lo stop con l’Inter (e si lamenta)

Manca una partita per chiudere la ventunesima giornata di Serie A: Cagliari-Bologna. Si gioca stasera e i felsinei tornano in campo dopo la mancata presentazione con l’Inter (gara sub judice), dopo essersi lamentati in questi giorni per il mancato nuovo rinvio (vedi articolo).

Cagliari-Bologna martedì 11 gennaio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Venezia-Milan 0-3 2′ Ibrahimovic, 48′, 59′ rig. Theo Hernandez

Empoli-Sassuolo 1-5 13′ rig. D. Berardi, 16′ Henderson (E), 24′, 71′ Raspadori, 67′, 92′ Scamacca

Napoli-Sampdoria 1-0 43′ Petagna

Udinese-Atalanta 2-6 17′ Pasalic, 22′, 76′ Muriel, 43′ Malinovskyi, 59′ aut. Djimsiti (U), 88′ Beto (U), 89′ Maehle, 92′ Pessina

Genoa-Spezia 0-1 14′ S. Bastoni

Roma-Juventus 3-4 11′ Abraham (R), 18′ Dybala, 48′ Mkhitaryan (R), 53′ Lo. Pellegrini (R), 70′ Locatelli, 72′ Kulusevski, 77′ De Sciglio

Inter-Lazio 2-1 30′ A. Bastoni, 35′ Immobile (L), 67′ Skriniar

Verona-Salernitana 1-2 29′ rig. Djuric, 63′ Lazovic (V), 70′ Kastanos

Torino-Fiorentina 4-0 19′ Singo, 23′, 31′ Brekalo, 58′ Sanabria

CLASSIFICA SERIE A

Inter 49 *

Milan 48

Napoli 43

Atalanta 41 *

Juventus 38

Fiorentina 32 *

Roma 32

Lazio 32

Torino 28 *

Sassuolo 28

Empoli 28

Bologna 27 **

Verona 27

Udinese 20 **

Sampdoria 20

Spezia 19

Venezia 17 *

Cagliari 13 *

Genoa 12

Salernitana 11 **

* una partita in meno

** due partite in meno