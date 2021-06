Serie A, in arrivo nuovi slot orari: idea calendario ancor più spezzatino!

La Serie A potrebbe avere fino a dieci slot orari diversi per giornata nella prossima stagione. Ossia: nessuna partita in contemporanea. In programma un’Assemblea di Lega per definire il calendario.

CALENDARIO, SI CAMBIA – La Serie A, nell’ultimo triennio, aveva otto slot orari diversi, con tre partite in contemporanea per giornata la domenica alle 15. Questo modello può essere superato lunedì, quando si definiranno quelli della stagione 2021-2022. La Lega Serie A comunica che lunedì alle ore 11.30, all’Hotel Hilton di Milano, è in programma un’Assemblea di Lega d’urgenza. Fra i vari punti all’ordine del giorno, oltre agli accordi di sponsorizzazione e ai diritti TV di Coppa Italia e Supercoppa Italiana (quest’ultima sarà Inter-Juventus nella prossima stagione), c’è anche “nuovi slot gare del campionato di Serie A 2021-2022”. Poco più di due mesi fa DAZN si è aggiudicata i diritti audiovisivi per i prossimi tre anni, a livello integrale. Sette sono le partite a giornata in esclusiva, mentre le altre tre le ha anche Sky (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e lunedì ore 20.45). L’ipotesi è di suddividere ulteriormente le giornate, avendo così una sorta di maratona di partite ogni turno. Lunedì la risposta e la definizione del nuovo calendario di Serie A.